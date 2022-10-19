Жителя Сургута задержали в аэропорту Тюмени за курение и мат в самолете

В аэропорту Тюмени «Рощино» задержали 40-летнего жителя Сургута, прилетевшего из Сочи. Причиной задержания стал устроенный им дебош в самолете во время полета, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

«Согласно акту командира воздушного судна, во время полета данный мужчина курил сигареты в туалетной комнате самолета, вел себя неадекватно, громко выражался нецензурной бранью, мешал отдыху других пассажиров, не реагировал на неоднократные замечания бортпроводников», - рассказали в пресс-службе.

Буйного сургутянина доставили в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту «Рощино», где составили на него два административных протокола: за невыполнение распоряжений капитана воздушного судна и мелкое хулиганство. Как установили полицейские, ранее югорчанин уже привлекался к уголовной и административной ответственности.