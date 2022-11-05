Сотрудники ГИБДД Тюменской области усилили контроль за трассами из-за плохой погоды

Сотрудники ГИБДД Тюменской области предупреждают водителей о сложных погодных условиях на федеральных трассах региона, в том числе в сторону Ханты-Мансийска. На трассах усилен контроль со стороны автоинспекторов.

«Сейчас на федеральных автодорогах Курган-Тюмень и Екатеринбург-Тюмень в нашем регионе проезжая часть мокрая, в случае понижения температуры возможны гололедные явления. Автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах, автодорога Тюмень-Омск в Ишимском, Абатском районе – заснежены», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и выбирать безопасные скорость и дистанцию. Тем, кто не успел перейти на зимнюю резину, сотрудники ГИБДД рекомендуют ограничить поездки.