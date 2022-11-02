65 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки, из них 22 в Сургуте

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 65 новых заболевших коронавирусом. Из них 22 - в Сургуте, 13 - в Ханты-Мансийске, 9 - в Нижневартовске. Еще в восьми муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 7 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 65», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре, по официальным данным, сейчас болеют 1 198 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 249 450. Выздоровели за весь период 245 655 пациентов.