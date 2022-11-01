40 югорчан заразились ковидом за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевших выявили в 11 муниципалитетах региона. По количеству заразившихся по-прежнему лидирует Сургут – в городе зафиксировали 21 случаев.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 39, пневмония – 1. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 249 385. Выздоровели за весь период пандемии – 245 533 человека», – сообщили в окружном оперштабе.

За весь период пандемии, согласно официальным данным, от ковида скончались 2 587 человек. За сутки в регионе летальные случаи не зафиксировали.

Напоминаем, ранее в Югре 125 югорчан заразились ковидом.