Житель Ханты-Мансийского района обвиняется в убийстве односельчанина

В Ханты-Мансийском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя поселка Горноправдинск. Он обвиняется в совершении убийства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло вечером 12 сентября. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным и находясь в квартире 34-летнего односельчанина, ударил его в ходе ссоры ножом в шею. От полученной травмы хозяин жилища скончался на месте происшествия.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.