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В Сургутском районе мобилизовали замглавы поселения

Замглавы поселения в Сургутском районе попал под мобилизацию

В Сургутском районе мобилизовали замглавы поселения
Фото: телеграм-канал Минобороны РФ

В ХМАО мобилизовали заместителя главы одного из поселений Сургутского района. Он отправится в учебный центр Минобороны РФ вместе с другими мобилизованными вечером 28 октября.

«Я предполагал, что, возможно, придет повестка. Поэтому воспринял эту новость весьма спокойно. Настрой нормальный. А вот родные не обрадовались, конечно», - рассказал чиновник «Вестнику Сургутского района».

Отмечается, что перед отправкой в учебный центр замглавы поселения приобрел запасные теплые вещи, нательное белье, спальник, плащ, шапки, перчатки. «Сказали, что все необходимое выдадут, но на всякий случай возьму с собой», - отметил он.

Называть имя мобилизованного чиновника журналисты не стали - «с целью обезопасить его близких от возможных провокаций».

Ранее сообщалось, что в ХМАО продолжаются отправки мобилизованных в учебные центры.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 104, комментариев: 0
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