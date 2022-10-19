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В Югре идут новые отправки мобилизованных

Мобилизация населения продолжается в ХМАО

В Югре идут новые отправки мобилизованных
Фото: телеграм-канал Минобороны РФ

В Югре продолжается мобилизация населения. Новые отправки жителей округа начались сегодня, 19 октября, и продолжатся до 22 октября. Об этом накануне на заседании призывной комиссии по мобилизации в ХМАО сообщил вице-губернатор Азат Ислаев.

«За прошедший период была организована доставка добровольцев в военные части Екатеринбурга и Омска. Планируем с 19 по 22 отправку мобилизованных. Вся работа организована. Каких-то запросов от югорчан по транспортному обеспечению не поступало», — цитирует Ислаева Muksun.fm..

Из каких именно муниципалитетов и сколько человек призовут на этот раз, вице-губернатор не уточнил.

В частности, сегодня резервисты отправились в учебный центр из Нефтеюганска и Сургута.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 294, комментариев: 0
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