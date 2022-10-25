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В «Сургутнефтегазе» сообщили о гибели сотрудника: его переехал грузовик

Сотрудник «Сургутнефтегаза» погиб под колесами грузовика на югорском месторождении

В «Сургутнефтегазе» сообщили о гибели сотрудника: его переехал грузовик
Фото: pixabay

На одном из месторождений ХМАО погиб сотрудник НГДУ «Лянторнефть» (подразделение ПАО «Сургутнефтегаз»). Мужчину обнаружили мертвым с травмой головы. Предположительно, работника переехал грузовик, сообщается в телеграм-канале «Сургутнефтегаз».

В период с 21 по 22 октября водители на трех автоцистернах МАЗ осуществляли подвоз технической воды на кустовую площадку.

«Один из водителей поставил автомобиль МАЗ на стоянку на территории кустовой площадки для отдыха, и, согласно данным СКРТ, автомобиль больше не двигался. 22.10 около 07:30 водитель указанного автомобиля был обнаружен лежащим на земле возле своего автомобиля без признаков жизни. При осмотре пострадавшего установлено надичие травм головы и шеи, предположительно, полученных вследствие наезда транспортного средства (другого автомобиля МАЗ)», - говорится в сообщении канала.

Там добавили, что на место происшествия были вызваны все службы. Проводится расследование несчастного случая.

Ранее сообщалось, что во время производственных работ ПАО «Сургутнефтегаз» погиб сварщик. Выяснением обстоятельств трагедии занимается трудовая инспекция.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 457, комментариев: 0
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