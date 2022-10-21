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Сотрудник «Сургутнефтегаза» погиб во время сварочных работ на производстве

Трудовая инспекция ХМАО выясняет обстоятельства гибели сотрудника «Сургутнефтегаза»

Сотрудник «Сургутнефтегаза» погиб во время сварочных работ на производстве
Фото: pixabay

В Югре во время производственных работ погиб сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз». Об этом сообщила супруга погибшего Анна Сухорукая в группе «К-ИНФОРМ» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, инцидент произошел 5 октября на 24 Сыньеганском месторождении, где ее муж работал вахтовым методом. «Проводя сварочные работы, произошел взрыв, мой муж получил ожоги 3 степени. Начальство взяло на себя ответственность не вызвать ему вертолет с неотложной», - написала Анна Сухорукая.

В пресс-службе компании подтвердили произошедшее «Случай имел место. В настоящее время работает Уральский технадзор и проводится расследование», - сообщили в пресс-службе «Вестнику Сургутского района».

По словам источника издания в правоохранительных органах, выяснением обстоятельства сейчас также занимается трудовая инспекция.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 47, комментариев: 0
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