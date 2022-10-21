Трудовая инспекция ХМАО выясняет обстоятельства гибели сотрудника «Сургутнефтегаза»

В Югре во время производственных работ погиб сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз». Об этом сообщила супруга погибшего Анна Сухорукая в группе «К-ИНФОРМ» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, инцидент произошел 5 октября на 24 Сыньеганском месторождении, где ее муж работал вахтовым методом. «Проводя сварочные работы, произошел взрыв, мой муж получил ожоги 3 степени. Начальство взяло на себя ответственность не вызвать ему вертолет с неотложной», - написала Анна Сухорукая.

В пресс-службе компании подтвердили произошедшее «Случай имел место. В настоящее время работает Уральский технадзор и проводится расследование», - сообщили в пресс-службе «Вестнику Сургутского района».

По словам источника издания в правоохранительных органах, выяснением обстоятельства сейчас также занимается трудовая инспекция.