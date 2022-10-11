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Мобилизованных заменят предпенсионерами и студентами на предприятиях ХМАО

Предпенсионеры и студенты заменят мобилизованных на предприятиях ХМАО

Мобилизованных заменят предпенсионерами и студентами на предприятиях ХМАО
Фото: Минобороны РФ

Студенты и граждане предпенсионного возраста заменят мобилизованных на предприятиях в ХМАО, поскольку в некоторых муниципалитетах наметилась нехватка рабочей силы. Об этом сообщил первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков в ходе заседания региональной призывной комиссии по мобилизации.

«В округе утверждены чек-листы по восполнению трудовых ресурсов. В регионе предстоит заменить чуть более 160 мобилизованных работников в промышленной отрасли в городах Нижневартовск, Когалыме, Радужный, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе», - сказал Охлопков.

Для восполнения рабочих мест и сохранения их за мобилизованными власти планируют провести оперативное переобучение по необходимым специальностям студентов и предпенсионеров. В случае необходимости должности могут временно занять чиновники окружного и муниципального уровней, а также югорчане, не подлежащие мобилизации, женщины и люди пенсионного возраста.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В ХМАО, по информации властей, за прошедший период мобилизовали свыше 2,5 тысячи человек. В региональном правительстве сообщили, что план по мобилизации выполнен. Тем не менее жителям округа продолжают приходить повестки.


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Сегодня в 16:34, просмотров: 296, комментариев: 0
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