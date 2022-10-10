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Врио военного комиссара ХМАО: повестки могут вручаться на рабочем месте

Врио военного комиссара ХМАО прокомментировал вручение повесток на рабочем месте

Врио военного комиссара ХМАО: повестки могут вручаться на рабочем месте
телеграм-канал Минобороны РФ

Повестки о призыве в ВС РФ в рамках частичной мобилизации могут вручаться югорчанам непосредственно на рабочем месте. Об этом сообщил врио военного комиссара ХМАО Роман Вуколов, отвечая на соответствующий вопрос на заседании призывной комиссии по мобилизации, пишет «Вестник Сургутского района».

«Повестка может быть направлена в военно-учетный стол или в отдел кадров предприятия с последующим вручением в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации», - сказал Вуколев.

Он добавил, что повестка вручается лично в руки, под подпись сотруднику. Соответствующее разъяснение дано и в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Ранее сообщалось, что в Югре продолжается частичная мобилизация. «Пока отправок не будет, но повестки разносить продолжат, потому что формируется мобилизационный резерв, который можно будет отправить следом, в случае необходимости», – сказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков Ura.ru.


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10 октября в 18:26, просмотров: 686, комментариев: 0
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