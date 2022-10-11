ДТП с лосем произошло на югорской трассе: животное погибло, водитель пострадал

ДТП с лосем произошло вечером накануне, 10 октября, на 61 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 40-летний водитель Mazda сбил животное, которое выбежало на проезжую часть дороги. От удара лось погиб, водитель автомобиля получил травмы.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.

Ранее ДТП с лосем произошло 6 октября в Сургутском районе. 44-летний водитель Subaru Forester сбил животное, которое также неожиданно выбежало на проезжую часть дороги. Лось погиб, водитель был травмирован.