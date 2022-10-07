ДТП с лосем произошло в Сургутском районе: животное погибло, водитель травмирован

ДТП с лосем произошло вечером накануне, 6 октября, на 2 км автодороги «Сургут-Товарный парк» в Сургутском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 44-летний водитель Subaru Forester сбил животное, которое неожиданно выбежало на проезжую часть дороги.

«От удара животное погибло, мужчина получил травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года в ХМАО произошло шесть случаев наезда на лосей, в авариях пострадали 8 человек.

Госавтоинспекция призывает к внимательному вождению. При движении по загородным дорогам не забывайте, что не исключено неожиданное появление животных.