Мужчина погиб в ДТП со столбом в Нефтеюганском районе

ДТП с погибшим произошло вечером в субботу, 10 октября, в Нефтеюганском районе ХМАО. Авария случилась на 27 км автодороги «Подъезд к г. Сургуту». По данным окружной Госавтоинспекции, 42-летний водитель Ford съехал в кювет, после чего врезался в столб ЛЭП.

«В результате происшествия водитель не пострадал, его пассажир, 38-летний мужчина, получил травмы, а второй пассажир, 46-летний мужчина, скончался на месте», - уточнили в ведомстве.

Всего за выходные в Югре произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 получили травмы, в том числе 2 детей.