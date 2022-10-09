Первые выплаты в рамках мобилизации югорчане получат 10 октября

Жители Югры, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременные выплаты: 250 тысяч рублей после издания приказа о зачислении в военную часть и еще 250 тысяч рублей по окончании военной службы. Об этом сообщает телеграм-канал правительства региона.

«Первые выплаты стартуют уже 10 октября, их получат 200 человек», - говорится в сообщении.

Власти рассказали, как получить поддержку:

1. Подписать в военкомате согласие о передаче персональных сведений на выплату и номер лицевого счета для перечисления денежных средств.

2. Если не успели оформить согласие, сделать это можно в пункте сбора мобилизованных. На месте работают специалисты из автономного округа.

3. За выплатой могут обратиться члены семьи мобилизованного. Сделать это можно двумя способами: обратиться в центр социального сопровождения в администрации муниципалитета или позвонить в единый контакт-центр по тел. 8 800 301 44 43.

Ранее сообщалось, что заседания призывной комиссии по мобилизации в ХМАО будут проходить в прямом эфире. Первое состоится в 16:00 10 октября в аккаунтах Натальи Комаровой в соцсетях, а также в группе региона «Югра» во «ВКонтакте»