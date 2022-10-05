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​Свыше 9 тысяч звонков о мобилизации поступило от югорчан на горячую линию

256 официальных обращений по вопросам мобилизации отправили югорчане властям

​Свыше 9 тысяч звонков о мобилизации поступило от югорчан на горячую линию
Фото: телеграм-канал «Югра официально»

На горячую линию по вопросам мобилизации в ХМАО с начала ее запуска поступило 9 205 звонков, максимальное время ожидания составило 22 секунды. Информация об этом была озвучена на заседании призывной комиссии по мобилизации под руководством губернатора Наталья Комаровой.

Кроме того, в адрес правительства Югры поступило 256 официальных обращений по вопросам частичной мобилизации.

«По 24 случаям граждане не призваны на военную службу по мобилизации. Еще по 31 обращению департаментом здравоохранения автономного округа проводятся мероприятия по доведению информации о подтвердившихся диагнозах заявителей до медицинской призывной комиссии», - сообщается в телеграм-канале «Югра официально».

На заседании также озвучено, что Югра выполнила квоту по числу мобилизуемых первого этапа мобилизации в полном объеме. Сейчас мобилизуемые проходят обучение в учебных центрах Омской области, Екатеринбурга и Свердловской области (Елань).

«Рабочей группой призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению организована поставка необходимых вещей и снаряжения – сборка «рюкзака мобилизованного». Первые поставки запланированы в срок до 15 октября, далее экипировка будет передаваться индивидуально каждому мобилизованному из автономного округа», - уточнили в правительстве ХМАО.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По данным властей ХМАО, в округе мобилизовали уже свыше 2,5 тысячи человек.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 197, комментариев: 0
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