Более 2,5 тысячи человек мобилизовали в ХМАО в ходе частичной мобилизации

В ходе частичной мобилизации в ХМАО мобилизовали свыше 2,5 тыс. человек. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в Нефтеюганске, отвечая на соответствующий вопрос местной жительницы.

«Из Югры уже мобилизовано свыше 2,5 тыс. югорчан», - сказала глава региона.

По ее словам, сейчас мобилизованные находятся в Омске. Там же работает мобильная группа округа под руководством замгубернатора Александра Тиртока.

«Они непосредственно на размещение влияют, на сопровождение, одеты ли, обуты, накормлены. Мы [центрам подготовки] оказываем сопровождение - от палаток, печек и так далее для всего этого пункта до рюкзаков, в которых будет до 25 наименований, в частности, спальник, коврик, медикаменты», - цитирует Наталью Комарову ТАСС.

Ранее сообщалось, что план по мобилизации в ХМАО выполнен.