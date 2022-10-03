Форварда «Югры» оштрафовали на 2,2 млн рублей за купленный военный билет

Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста «Югры» Владислава Лукина к штрафу в 2,2 млн рублей. Суд признал спортсмена виновным в том, что в 2019 году он дал взятку сотруднику военкомату за уклонение от военной службы. Кроме того, ранее Лукин сознался в том, что купил водительские права. По двум эпизодам хоккеист перечислил на счет посредника почти 230 тыс. рублей, пишет Sports.ru.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения определить наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства», – зачитала приговор судья.

Уточняется, что с хоккеиста сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде.