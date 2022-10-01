Вице-губернатор ХМАО объявил о выполненном плане по мобилизации

Югра выполнила план по мобилизации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вице-губернатора Александра Тиртоку, который инспектирует учебный центр в Омской области, куда прибывают получившие повестку жители региона.

«Насколько я знаю, та разнарядка, которая у нас была, выполнена на 100%. Сейчас предстоит работа в учебных центрах», — сказал Тиртока корреспонденту информационного агентства.

Отмечается, что несмотря на выполненный план, может пройти дополнительный набор по мобилизации для ротации тех, у кого будут обнаружены проблемы со здоровьем или другие обстоятельства, которые позволят комиссовать гражданина. При этом специалисты портала Объясняем.рф уточнили, что мобилизация может быть завершена только после решения президента вне зависимости от заявлений глав регионов.