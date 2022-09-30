В пожаре в Сургутском районе погиб 66-летний мужчина

За прошедшие сутки пожарные Югры спасли шесть человек, в том числе двое детей. Однако им не удалось вызволить из горящего дома 66-летнего мужчину – он был обнаружен погибшим.

«Пожар случился на улице Строителей в пгт. Федоровский. Возгорание произошло в трехэтажном жилом доме. В результате пожара повреждены комната и коридор, одна из квартир закопчена по всей площади. Спасателям и пожарным удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка – эти люди были эвакуированы из горящего дома. К несчастью, на пожаре обнаружен погибшим мужчина 1956 года рождения», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория». В ведомстве отметили, что огнеборцы спасли материальные ценности на сумму более четырех миллионов рублей. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар произошел на улице Энтузиастов в поселке Кедровый. На месте горел жилой двухквартирный дом. В результате пожара повреждена кровля и стены на площади 150 квадратных метров. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Спасены два человека, в том числе один ребенок.