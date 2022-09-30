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Сургут остается в лидерах по числу заболевших ковидом

427 новых случаев коронавируса выявили в ХМАО за сутки

Сургут остается в лидерах по числу заболевших ковидом
Фото: unsplash.com

427 новых случаев коронавирусной инфекцией выявили в 21 муниципалитете Югры за последние сутки. Из них 122 – в Сургуте, 34 – Ханты-Мансийске, 33 – Нижневартовске, 29 – Урае.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 421, бессимптомно — 1, пневмония — 5», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 5 475 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 242 901. Выздоровели за весь период 234 853 человека. Скончалось 2 573 пациента.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 236, комментариев: 0
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