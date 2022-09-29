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На вопросы югорчан о мобилизации ответит чат-бот

В Югре создали чат-бот с информацией о мобилизации

На вопросы югорчан о мобилизации ответит чат-бот
Фото: unsplash.com

Югорчане смогут узнать всю информацию о частичной мобилизации через специальный бот в Телеграме.

Например, чат-бот поясняет:

  • военнослужащие, проходящие переподготовку будут проживать в районе дислокации воинской части, а в ходе участия в спецоперации на Украине — в районе выполнения задач подразделением.
  • посещение магазинов, аптек и иных мест вне части возможно только с разрешения командования.
  • для связи с близкими в военной части можно пользоваться кнопочным телефоном с разрешения командира части в определенное время.
  • для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО развернуты мобильные переговорные пункты.
  • Пользоваться электронной почтой в расположении воинской части нельзя.

Напомним, что для югорчан также действует горячая линия для тех, кого ошибочно мобилизовали.


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29 сентября в 18:28, просмотров: 290, комментариев: 0
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