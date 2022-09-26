Югорчанам, которых мобилизовали незаконно, поможет ОНФ

Общероссийский народный фронт развернул центры помощи гражданам, незаконно призванных на службу в рамках мобилизации. Инициатива коснулась все регионов страны, в том числе и Югру. Головной офис будет находиться в Ханты-Мансийске, жители других городов округа смогут обратиться по телефону, оставить заявку на электронной почте или в соцсетях.

«При проведении мобилизации недопустимы хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует отправлять по закону и директивам Министерства обороны, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом. Народный фронт вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать», — заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В Югре обращения принимаются:

по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45, помещение № 1 каб. 225;

по телефону: 8 (3467) 31-88-51;

по эл. почте: 81region@onf.ru , а также в региональных группах Народного фронта в ВК и Одноклассниках.