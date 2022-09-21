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​Югра проводит один из этапов всероссийского чемпионата «Абилимпикс»

В Югре проходит «Абилимпикс» – чемпионат по профмастерству людей с инвалидностью

​Югра проводит один из этапов всероссийского чемпионата «Абилимпикс»
Фото abilimpics-russia.org

Югра вновь является одной из площадок проведения национального чемпионату по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». На федеральном уровне его проводит АНО «Россия – страна возможностей». Югра направила на конкурс 38 человек по 16 основным 13 дополнительным компетенциям. Соревнования проходят в очно-заочном формате. Например, в электромонтаже площадкой стал Нижневартовский политехнический конкурс, где участники покажут свое мастерство, а затем их результаты сравнят с результатами других регионов. Окончательно подведут итоги «Абилимпикс» в конце октября, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Задачами движения «Абилимпикс» в Югре являются привлечение как государственных, так и внебюджетных инвестиций в профессиональное образование участников движения, создание условий для гражданского участия людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в современном обществе, развитие их личностной и творческой самореализации», – рассказал замдиректора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк. Он также подчеркнул, что эти конкурсы помогают людям с инвалидностью выбрать и освоить интересную и нужную профессию, и затем трудоустроиться.

«За успехами участников с интересом следят потенциальные работодатели, – подчеркнула руководитель регионального центра развития «Абилимпикс» Елена Шемелина. – Региональные чемпионаты и мероприятия в Югре являются агрегатором профессионального развития и дальнейшего трудоустройства участников, способствуют развитию организации взаимодействия, обмена идеями и опытом в профессиональном обучении и дальнейшей стажировке».


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Сегодня в 19:18, просмотров: 148, комментариев: 0
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