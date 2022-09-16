1038 новых случая ковида выявили в ХМАО за сутки

1038 новых случаев коронавирусной инфекцией выявили в 21 муниципалитете ХМАО за последние сутки. Из них 299 – в Сургуте, 188 – Ханты-Мансийске, 53 – Кондинском районе, 48 – Нижневартовске.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 1018, пневмония — 15, бессимптомно — 5», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 8 250 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 233 919. Выздоровели за весь период 223 105 человек. Скончалось 2 564 пациента.