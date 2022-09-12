Жители Югры повторно попались на незаконной ловле рыбы

В Октябрьском районе поймали трех браконьеров, которые выловили рыбу более чем на один миллион рублей. Добычей нарушителей стали 38 нельм, 169 пелядей, 532 щуки, 115 экземпляров плотвы сибирской, 60 язей, 27 лещей и 3 окуня.

«Трое местных жителей 1985, 1967, 1958 годов рождения, находясь на протоке Ендырская вблизи с.п. Каменное, злоумышленники осуществили незаконный вылов рыбы запрещенным способом – при помощи маломерного судна с подвесным лодочным мотором, используя речной невод из капрона, длиной 70 метров», – рассказали в УМВД России по Югре.

Отметим, что двое из нарушителей ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов».