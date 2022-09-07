Международное сообщение сохранится в аэропорту Ханты-Мансийска, заявила Комарова

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прокомментировала реконструкцию аэропорта Сургута и других региональных авиагаваней. Разговор об этом шел в ходе встречи главы округа с начальником пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Юрием Кудрявцевым.

Наталья Комарова отметила, что сейчас завершается реконструкция аэропорта в Ханты-Мансийске, откуда в пиковое время выполнялось до 30 международных маршрутов. «Не видим основания отказываться от международного сообщения в аэропорту Ханты-Мансийска. Я встречалась с вашими коллегами, они удовлетворены созданными условиями работы. Также готовим решение по реконструкции аэропорта Сургута, где наибольший пассажиропоток, в том числе по международным направлениям. Нижневартовский аэропорт — в листе ожидания, хотя там надлежащие условия, как для сотрудников, так и для пассажиров», сообщила Наталья Комарова.

Она добавила, что власти округа стараются принимать необходимые решения, чтобы «югорчане имели возможность пользоваться прямыми линиями международного сообщения».

Ранее Наталья Комарова уже высказывалась о реконструкции сургутского аэропорта. «Мы как правительство Югры настаиваем на том, чтобы частная, по сути, структура – ОАО «Аэропорт Сургут» – приняла решение и начала реализовывать проект реконструкции. Это не просто слова, мы уже просчитывали несколько вариантов этой модернизации, причем совместно с экспертами международного уровня – нужно только принять решение», - отмечала губернатор в ноябре 2021 года.