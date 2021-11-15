16+
Логотип Сиапресс
USD  72,2724   EUR  82,7736  

Новости

Больше новостей
Система QR-кодов эффективна в борьбе с распространением коронавируса?
Комментировать
0
Вы брали кредит в микрофинансовых организациях?
Комментировать
0
Нужно ли было демонтировать кафе «Гудок» в ж/д вагоне возле парка аттракционов?
Комментировать
0
Оцените уборку своего двора от снега!
Комментировать
0
Больше опросов

​Аэропорт Сургута должен быть реконструирован, а «Вершину» можно выкупить, если будет запрос населения – Наталья Комарова

Наталья Комарова высказалась о реконструкции сургутского аэропорта и возможности выкупа «Вершины»

​Аэропорт Сургута должен быть реконструирован, а «Вершину» можно выкупить, если будет запрос населения – Наталья Комарова
Фото admhmao.ru

Сургутский аэропорт должен быть реконструирован. Наталья Комарова высказалась на эту тему, отвечая на вопрос корреспондента СИА-ПРЕСС в ходе своей большой пресс-конференции.

«Мы как правительство Югры настаиваем на том, чтобы частная, по сути, структура – ОАО «Аэропорт Сургут» – приняла решение и начала реализовывать проект реконструкции. Это не просто слова, мы уже просчитывали несколько вариантов этой модернизации, причем совместно с экспертами международного уровня – нужно только принять решение, – прокомментировала губернатор Югры. – Однако в этот процесс вмешалась пандемия, поэтому компания вносит свои коррективы в проект, в частности, в оценку спроса, изменяющегося на фоне коронавируса, а теперь, вероятно, введения QR-кодов для полетов. Но мы знаем, что в других странах, где есть эта мера, ничего не меняет – люди все равно путешествуют».

Глава Югры также ответила на вопрос СИА-ПРЕСС о возможности покупки правительством Югры торгово-развлекательного центра «Вершина» за небольшие деньги, чтобы сделать там ведущий кластер развития креативных индустрий. «Вопрос не в стоимости, вопрос в необходимости с точки зрения компетенций органов местного самоуправления либо органов государственной власти. Я не получала предложений о выкупе «Вершины» и создании там какой-либо структуры, которая бы исполняла некие государственные полномочия. Но если этот запрос будет – значит, будет, – заявила Наталья Комарова. – У этой идеи должен быть выгодоприобретатель, заказчик – какая-то часть населения. Если это будет – дальше мы, используя законные инструменты, будем определяться с этим имущественным комплексом».

Напомним, сегодня, 15 ноября, Наталья Комарова дает большую пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на вопросы журналистов не только из Югры и России, но и из других стран (Норвегия, Словакия, Сирия). На момент публикации этой новости мероприятие продолжается почти четыре часа.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:41, просмотров: 576, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 15:02
Вот чем мне нравятся СИА Пресс, умеет и знает как задать правильные вопросы.
Мое мнение - выкупить Вершину. Там столько можно чего разместить.. Выставки, все что угодно.. Пришел и посещай в одном месте ..Музыканты местные могут выступать.
Правильный вопрос и достойный ответ. Дело за малым, Написать концепцию.. Это может Зверьков.. Он легко опишет и самое интересное - сможет реализовать все .
Ананас Ананасов
не нравится
Сегодня в 16:03
зверьков? не смешите мои ананасы))) назовите хоть один нормально действующий проект этого реализатора.

по сути - ничего. содержательных ответов на оба таких правильных вопроса не получено.
Иван Сорокин
не нравится
Сегодня в 17:36
Красивое здание.только рядом стоящие дома закрыли эту красоту
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дело об избиении врача в Нижневартовске передано в суд 861
  2. За сутки 10 югорчан скончались от ковида 634
  3. ​Что происходит с Сургутнефтегазом 591
  4. ​Аэропорт Сургута должен быть реконструирован, а «Вершину» можно выкупить, если будет запрос населения – Наталья Комарова 576
  5. ​Депутат Госдумы призвал россиян забрать деньги из банков из-за введения QR-кодов 570
  6. ​Гуманнее усыпить 553
  7. ​Наталья Комарова общается с журналистами // ПРЯМОЙ ЭФИР 511
  8. ​За выходные на дорогах Югры пострадали 13 человек в 13 ДТП 509
  9. ​Работодатели Югры 1 576 раз нарушили закон в отношении сотрудников 501
  10. В детдоме Курганской области воспитанников били и заставляли курить 450
  1. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 5047
  2. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 3949
  3. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 3599
  4. ​В Нижневартовске коммунист получил штраф за свастику из фильма 3434
  5. Роскомнадзор ищет секс и мат в кино 3172
  6. ​Главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска задержали в Сочи 2907
  7. В Сургуте на ребенка, идущего в школу, напали злые собаки 2725
  8. Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов 2384
  9. Элитный автомобиль Копайгоры пустили с молотка 2339
  10. ​«Мы умираем!» 2289
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 9553
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 8947
  3. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8546
  4. ​Покуда жив-здоров... 8431
  5. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 7433
  6. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 7302
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 7174
  8. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 7094
  9. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7076
  10. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 7019

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика