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Нелегальным экспортерам кедрового ореха пригрозили 7 годами заключения

Контроль за оборотом кедрового ореха введут в России до конца года

Нелегальным экспортерам кедрового ореха пригрозили 7 годами заключения
pixabay.com

Минприроды России планирует ввести до конца 2022 года контроль за оборотом кедрового ореха. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов на II международном форуме по сохранению тигра, который проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Богатый кедрово-широколиственный лес - залог хорошего тигриного самочувствия. До конца года введем контроль и за оборотом кедрового ореха. Он будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Это нам позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи, на срок от трех до семи лет лишения свободы и к штрафу до миллиона рублей», - цитирует Козлова «Интерфакс».

Югорчане неоднократно жаловались на сборщиков кедровых орехов. По словам людей, если раньше сборщики портили деревья, сбивая шишки колотушками, то теперь они рубят кедры. Жители ХМАО попросили чиновников заняться проблемой дикоросов в регионе и ввести тотальный контроль за сбором шишек, а также ограничить их вывоз.


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Сегодня в 09:06, просмотров: 214, комментариев: 1
Комментарии:
Dochimacho
Сегодня в 09:21
Ягоду стабильно раньше времени выгребают. Портят ягодники. Тоже бы надо обратить внимание.

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