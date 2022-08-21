Шишкарей-нелегалов в Югре будут штрафовать

Югорчан призвали доносить на шишкарей, которые собирают плоды хвойных деревьев с помощью колотушек. Такие приспособления сильно вредят растениям. Однако привлечь к ответственности нарушителя можно только при поимке на месте преступления с орудием в руках или при наличии фото- и видеоматериалов.

«Мы призываем югорчан быть сознательными и при сборе шишек не использовать подручные средства дабы не повреждать кору деревьев. Если у горожан есть фото- видеоматериалы, на которых видны лица злоумышленников и зафиксирован момент и факт повреждения деревьев в черте города, просим передать их в правоохранительные органы. Для выявления нарушений при сборе шишек на землях лесного фонда лесные массивы патрулируют наши коллеги из Природнадзора Югры», – сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

За причинение вреда деревьям шишкарь может получить штраф до 4 тысяч рублей (статья 8.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан»).