В ХМАО ликвидировали 35 пожаров за неделю

За прошедшую неделю в ХМАО пожарные ликвидировали 35 пожаров. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 53 миллионов рублей, однако имущество граждан удалось сохранить, ‒ сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Большая часть возгораний пришлась на различные строения, дома и мусор. Стоит отметить, что участились случаи возгораний транспортных средств. Основная причина пожаров ‒ нарушение при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов и неосторожность граждан.