16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2386   EUR  60,2141  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим отменили в Югре – он вводился из-за горящих лесов

В ХМАО отменили особый противопожарный режим
Депнедра Югры

В ХМАО с 1 сентября отменили особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение власти округа приняли сегодня на заседании оперативного штаба.

«На всей территории Югры, за исключением Березовского района, отменен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение приняли сегодня, 1 сентября, на заседании оперативного штаба», - говорится в сообщении телеграм-канал оперштаба.

Особый противопожарный режим был установлен в Югре 18 августа вместо режима ЧС. Предполагалось, что особый режим снимут еще в конце прошлой недели, но его продлили из-за действующих на территории округа масштабных лесных пожаров.

На сегодня в Югре ликвидированы все действующие лесные пожары, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

«По данным на 10:00 1 сентября на землях лесного фонда отсутствуют природные возгорания. Накануне в регион пришла дождливая погода, температура воздуха опустилась ниже +17 °С, благодаря чему снизился класс пожарной опасности в лесах и огнеборцы смогли дотушить ранее локализованные лесные пожары», - следует из сообщения телеграм-канала «Депнедра Югры».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе осадки смешанного характера не прекратятся.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зафиксировали и ликвидировали 432 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 355,2 тыс. гектаров.


нравится (5) не нравится (0)
Сегодня в 12:18, просмотров: 215, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте планируют обустроить современную набережную у реки Кривуля 756
  2. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 651
  3. На ремонт 10 внутриквартальных проездов выделили 83 млн рублей 651
  4. ​В Сургуте благоустроили дворы в 5А микрорайоне 626
  5. ​В Югре ввели новую установку на большом месторождении и думают про импортозамещение 586
  6. ​Выдача потребкредитов сократилась вдвое в Югре 566
  7. ​«Самое удобное сейчас – это грантовая поддержка. Когда есть деньги – работать намного интереснее» 504
  8. ​Югра стала площадкой для обсуждения перспектив нефтяной отрасли 485
  9. Чудный спектакль и табор цыган 457
  10. Более 40 000 югорчан с начала года оформили подписки СберПрайм и СберПрайм+ 416
  1. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3688
  2. На югорском месторождении заметили стаю волков 2055
  3. ​Работать честно 1663
  4. Вандалы разозлили мэра Нефтеюганска 1637
  5. ​Профилактика экстремизма: актуальная тема? Дмитрий Печенкин // ONLINE 1555
  6. В Нижневартовске выясняют причины пожара на рынке 1480
  7. Молодой сургутянин проехал на легковушке по парку «Кедровый Лог» и получил штраф // ВИДЕО 1416
  8. ​Муж Раи Мамедовой, устроившей публичный скандал в Сургуте, может быть депортирован 1380
  9. Что происходит с центральным рынком, сколько квартир дадут сиротам, и как выбивают сотни миллионов долгов в Сургуте 1349
  10. В Сургуте подходят к концу авиационные соревнования 1347
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7528
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4710
  3. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 4008
  4. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3997
  5. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3688
  6. ​Разрушительные заблуждения 3515
  7. ​Нетореными тропами 3405
  8. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3291
  9. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3291
  10. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 2934

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика