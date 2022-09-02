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В Березовском районе Югры ликвидировали последние лесные возгорания

Причиной большинства природных пожаров в ХМАО этим летом стал природный фактор

В Березовском районе Югры ликвидировали последние лесные возгорания
pixabay.com

Действующих лесных пожаров на территории ХМАО нет. Последние два возгорания, которые были локализованы, ликвидированы на территории Березовского района. Об этом сообщил первый замдиректора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

По его словам, причиной большинства лесных пожаров в регионе этим летом стал природный фактор. «Площадь пожаров обусловлена аномально жаркой погодой и дефицитом осадков», - отметил чиновник.

Накануне стало известно, что в ХМАО отменяется особый противопожарный режим. Он был введен 18 августа и запрещал югорчанам посещение лесов.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 131, комментариев: 0
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