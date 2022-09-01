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Почти 4 млн рублей перевели югорчане мошенникам за сутки

3,9 миллиона рублей выманили мошенники у жителей ХМАО в течение суток

Почти 4 млн рублей перевели югорчане мошенникам за сутки
pixabay.com

Жители ХМАО перевели 3,9 млн рублей на счета мошенников в течение суток. Полицейские зарегистрировали 13 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, 21-летний житель Ханты-Мансийска решил приобрести куртку. Он нашел в соцсети объявление и связался с его автором. Уверенный в честной сделке, югорчанин перевел на счет продавца 50 тыс. рублей, после чего тот пропал.

В Сургуте сразу два человека потеряли деньги из-за обмана. 20-летняя девушка получила в соцсети «ВКонтакте» сообщение от подруги о том, что ее мама умерла и срочно нужны деньги. А 20-летнему юноше поступило сообщение от знакомого с просьбой помочь деньгами. Молодые деньги не подумали, что страницы их близких людей могли взломать, и отправили деньги – 6 и 4 тыс. рублей – на неизвестные счета.

«Полиция Югры призывает быть бдительными при совершении сделок удаленным способом, полученную информацию в сети Интернет проверять у официальных источников. По всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 102», - обратились в югорчанам в пресс-службе УМВД по ХМАО.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 183, комментариев: 0
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