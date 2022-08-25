32 лесных пожара действуют в Югре на площади свыше 420 гектаров

В Югре, по данным на утро сегодняшнего дня, действовало 32 лесных пожара на площади 422,3 гектара. Об этом сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов в ежедневной сводке.

«Продолжается тушение 32 лесных пожаров на площади 422,3 гектара, в том числе локализован один лесной пожар на площади 24 гектара. В тушении задействованы 378 человек, 6 единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано 5 возгораний, обнаружено 13», - рассказал Збродов.

Он добавил, что особый противопожарный режим, введенный в ХМАО из-за лесных пожаров, будет продлен. Ранее предполагалось, что его снимут к концу недели.