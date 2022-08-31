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​В Югре ввели новую установку на большом месторождении и думают про импортозамещение

Югра станет добывать больше нефти, но нужны технологии

​В Югре ввели новую установку на большом месторождении и думают про импортозамещение
Фото admhmao.ru

Запуск технологического комплекса по подготовке нефти прошел на месторождении имени Александра Жагрина. Эксплуатирует его компания «Газпром нефть» (к слову, победитель номинации «Компания года» в ежегодном конкурсе «Черное золото Югры»).

«Открытие каждого месторождения, его запуск в промышленную эксплуатацию влияет на то, что экономика нашего государства, округа получает надежные возможности сопровождения всех своих проектов, – заявила по этому поводу губернатор Югры Наталья Комарова. – Кластерный подход, практикуемый компаниями, позволяет сконцентрировать в регионе их научные, технологические возможности, что дает больший эффект. В нашем случае это — новые высокотехнологичные рабочие места для югорчан, возможности для развития специалистов. Такие эффекты я ожидаю от этого, казалось бы, локального проекта».

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, ввод новой установки на месторождении позволит извлекать там около 5,5 млн тонн нефти в год. Но будет и вторая пусковая очередь – тогда объем вырастет до 8 млн тонн. «При этом мы видим значительные запасы трудноизвлекаемой нефти. Сейчас мы завершаем геологическое изучение этих структур. Что касается нашего технологического оснащения, оно ни в чем не уступает ведущим мировым компаниям. Во многих направлениях мы их даже превосходим. У меня нет никаких сомнений, в том, что мы эти трудноизвлекаемые запасы разработаем», – отмечает гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков.

По словам полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, импортозаместить технологии по добыче трудной нефти можно с привлечением гигантского научного потенциала со всего Урала. «В УрФО работают крупнейшие университеты, а университетская наука сейчас получает огромное окно возможностей, созданы два научно-образовательных центра мирового уровня, которые объединяют все шесть регионов; очень мощные институты РАН. И, естественно, компании, которые работают в УрФО, имеют собственные научно-исследовательские институты. Будем работать в направлении импортозамещения по разработке новых технологий, доведения уже имеющихся до их логического завершения. Потенциал огромен, возможности тоже есть», – отметил Якушев.


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31 августа в 20:11, просмотров: 210, комментариев: 0
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