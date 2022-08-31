Югра станет добывать больше нефти, но нужны технологии

Запуск технологического комплекса по подготовке нефти прошел на месторождении имени Александра Жагрина. Эксплуатирует его компания «Газпром нефть» (к слову, победитель номинации «Компания года» в ежегодном конкурсе «Черное золото Югры»).

«Открытие каждого месторождения, его запуск в промышленную эксплуатацию влияет на то, что экономика нашего государства, округа получает надежные возможности сопровождения всех своих проектов, – заявила по этому поводу губернатор Югры Наталья Комарова. – Кластерный подход, практикуемый компаниями, позволяет сконцентрировать в регионе их научные, технологические возможности, что дает больший эффект. В нашем случае это — новые высокотехнологичные рабочие места для югорчан, возможности для развития специалистов. Такие эффекты я ожидаю от этого, казалось бы, локального проекта».

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, ввод новой установки на месторождении позволит извлекать там около 5,5 млн тонн нефти в год. Но будет и вторая пусковая очередь – тогда объем вырастет до 8 млн тонн. «При этом мы видим значительные запасы трудноизвлекаемой нефти. Сейчас мы завершаем геологическое изучение этих структур. Что касается нашего технологического оснащения, оно ни в чем не уступает ведущим мировым компаниям. Во многих направлениях мы их даже превосходим. У меня нет никаких сомнений, в том, что мы эти трудноизвлекаемые запасы разработаем», – отмечает гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков.

По словам полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, импортозаместить технологии по добыче трудной нефти можно с привлечением гигантского научного потенциала со всего Урала. «В УрФО работают крупнейшие университеты, а университетская наука сейчас получает огромное окно возможностей, созданы два научно-образовательных центра мирового уровня, которые объединяют все шесть регионов; очень мощные институты РАН. И, естественно, компании, которые работают в УрФО, имеют собственные научно-исследовательские институты. Будем работать в направлении импортозамещения по разработке новых технологий, доведения уже имеющихся до их логического завершения. Потенциал огромен, возможности тоже есть», – отметил Якушев.