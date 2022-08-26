Семь тысяч гектаров леса горят в Югре: площадь пожаров стремительно растет

Лесные пожары охватили в ХМАО почти 7 тыс. гектаров. Такие данные на утро 26 августа привел первый замдиректора окружного департамента недропользования и природных ресурсом Егор Збродов. За сутки площадь лесных пожаров в регионе выросла почти в 17 раз – накануне сообщалось о 422 гектарах горящего леса.

«Проводится работа по тушению 32 лесных пожаров. По данным информационной системой дистанционного мониторинга Рослесхоза, площадь зарегистрированных лесных пожаров составляет 6 991, 7 га, в том числе локализованы два лесных пожара на площади 28,5 га. В целом работа системы построена таким образом, что она учитывает площадь, пройденную огнем ранее. По результатам осмотра данные площади будут учтены», - сообщил Егор Збродов.

В тушении пожаров задействованы более 400 человек. К тушению также привлечены 19 самолетов и вертолетов, в том числе с водосливными устройствами.

В целях стабилизации обстановки спланировано выполнение совместных мероприятий, добавил начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС по Югре Максим Воробьев. «Действующая группировка усилена на 30 человек за счет сил и средств свердловской авиабазы. Сегодня планируется наращивание группировки сил и средств для тушения пожара в заповеднике "Малая Сосьва" за счет привлечения федерального авиарезерва - 50 человек из города Абакана», - сказал Воробьев, уточнив, что в субботу к работе будут привлечены еще 50 человек из Красноярска.

Всего с начала года в ХМАО зарегистрировано 419 лесных пожаров на площади более 346 тыс. га. В округе действует особый противопожарный режим. Он ограничивает посещение лесных массивов и въезд в них на автотранспортных средствах.