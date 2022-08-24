Жителя ХМАО осудят за рыболовство в местах нереста рыбы

В Березовском районе Югры возбудили уголовное дело по отношению к 52-летнему жителю поселка Игрим за незаконный вылов рыбы. По версии следствия, правонарушитель отправился на маломерном судне на 179 км реки Северная Сосьва на путях к местам нереста рыбы и используя рыболовные сети незаконно выловил 158 особей пеляди и 151 особь тугуна.

«Своими действиями подозреваемый причинил ущерб водным биологическим ресурсам РФ на сумму порядка 184 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» и «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.