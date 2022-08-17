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​Югорчан осудят за незаконный улов

Двоим жителям ХМАО грозит срок за рыбалку во время нереста

​Югорчан осудят за незаконный улов
Фото: unsplash.com

В Сургутском районе двух местных жителей осудят за незаконную рыбалку в период нереста. В прокуратуре установили, что двое мужчин нелегально выловили 14 особей рыбы запрещенным орудием лова ‒ сетью, чем нанесли ущерб в размере 11 тыс. рублей, ‒сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Прокуратурой Сургутского района утвержден обвинительный акт в отношении двух жителей округа, обвиняемых по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ответственность за указанное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», ‒ отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее на рыбака из Нижневартовска завели уголовное дело из-за рыбалки в период нереста.


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17 августа в 10:16, просмотров: 405, комментариев: 0
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