Двоим жителям ХМАО грозит срок за рыбалку во время нереста

В Сургутском районе двух местных жителей осудят за незаконную рыбалку в период нереста. В прокуратуре установили, что двое мужчин нелегально выловили 14 особей рыбы запрещенным орудием лова ‒ сетью, чем нанесли ущерб в размере 11 тыс. рублей, ‒сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Прокуратурой Сургутского района утвержден обвинительный акт в отношении двух жителей округа, обвиняемых по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ответственность за указанное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», ‒ отметили в пресс-службе прокуратуры.