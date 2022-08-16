В Югре завершен финал урбанистического хакатона «Города»

Югра приняла интересное и полезное событие федерального уровня, которое получит ощутимый материальный эффект и воплощение в виде принципиального улучшения одной важной общественной территории. В Ханты-Мансийске прошел финал всероссийского урбанистического хакатона «Города». Задачей участников было проработать и подготовить концепцию модернизации важной для окружной столицы территории – пространства у памятника «Первооткрывателям земли Югорской», который спроектировал московский архитектор Карен Сапричан, а строительство завершилось 19 лет назад.

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, работу выполняли две команды молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов из Москвы, Самары, Ростова-на-Дону, Сургута и Нижневартовска. Свои проекты они готовили в течение четырех дней, затем презентовали жюри и общественности предварительные эскизы, получили масштабную обратную связь, и затем в течение ночи вносили корректировку и выдавали полноценную финальную презентацию.

«Для нас честь принимать вас с вашими идеями, творчеством. Уверен, с помощью ваших сил и энергии очень скоро преобразится пространство, над которым вы работали. Для нас стела – это символ и Ханты-Мансийска, и Югры. Это историческое, значимое место», – отметил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

По словам директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елены Шумаковой, важно было привлечь к модернизации «территории первых» людей с соответствующим образованием и при этом свежим взглядом. Участники хакатона оперативно погрузились в контекст окружной столицы (при помощи прогулок по городу, посещению музеев и других достопримечательностей), но их глаз не был «замылен» многолетними наблюдениями за этими пространствами.

Проект первой команды назывался «Городские террасы». Идея в том, что дорога от парковки до стелы первооткрывателям должны поделиться на несколько тематических троп, посвященных птицам, растениям и животным, с соответствующими табличками и QR-кодами, ведущими на справочные страницы о местной флоре и фауне. У самой стелы должна появиться трехуровневая терраса, у парковки – зона барбекю в виде чумов ханты и манси.

Вторая команда подготовила проект «Таинственные тропы» – авторы предложили гармонизировать присутствие человека в природной среде этой территории. Создать детские площадки, шахматные столы, туристические тропы, сад скульптур, безопасную современную смотровую площадку, а также необычный паровой фонтан. По мнению команды, одной из проблем территории вокруг стелы является то, что там нет возможности проводить досуг, поэтому нужно создать там соответствующую атмосферу и инфраструктуру – организовывать фестивали, ярмарки, залить каток в зимнее время. Плюс – разумеется, провести туда общественный транспорт.

«Обе команды молодцы. Очень серьезная работа проделана. Можно объединить первую и вторую идею, потому что проекты пересекаются и дополняют друг друга. В первом варианте мне понравилась идея слушать лес, во втором – поляна с паром. Они могут стать интересными особенностями этого места», – высказал свое мнение Алексей Шипилов.

Однако победитель должен быть определен – и им стала команда, предложила «Таинственные тропы». В ее составе – Александра Миронова и Елизавета Корецкая из Москвы, Юлия Садчикова из Ростова-на-Дону, Татьяна Королева из Самары, а также наш земляк – Мигель Сафиуллин из Сургута.

«Огромное спасибо каждому из вас. Вы продемонстрировали очень смелые идеи, подарили нам взгляд со стороны на достопримечательности, к которым мы привыкли и не всегда замечаем ценность их природных особенностей. Для нас важно, чтобы ваши идеи были реализованы», – обратилась к участникам хакатона Елена Шумакова.

Она также отметила, что совсем недавно был дан старт подготовке к 100-летнему юбилею Югры, причем соответствующий документ подписал президент России. В преддверии этой даты, которая наступит в 2030 году, правительство региона запустит большой крауд-проект «100 идей к 100-летию», и проект модернизации территории вокруг стелы первооткрывателям явно найдет там свое место. Реализовать его можно будет через конкурс инициативного бюджетирования. Предполагается, что сроки реализации этого «обобщенного» проекта с учетом дополнительной проработки – порядка трех лет.

В планах департамента общественных, внешних связей и молодежной политики – и в дальнейшем привлекать подобные события на территорию Югры. В этот раз все получилось благодаря интересному и явно требующему амбициозного подхода проекту. Возможно, и на другие территории региона будут привлечены продвинутые молодые умы, которые позволят выработать новые подходы и сделать несколько качественных средовых проектов, с которых можно будет брать пример.