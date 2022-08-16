Жители Югры участвуют в проекте «Большие книжные гонки «Югра – 2022»

Проект «Большие книжные гонки «Югра – 2022» опубликовал статистику по прочтению книг среди муниципалитетов региона. Так, за три месяца жители Югры прочитали более 33 млн страниц. Лидерами книжных гонок стали Сургут, Сургутский район и Нижневартовск.

«Взрослые люди серьезно настроены на борьбу – они читают довольно внушительные по объему книги и фиксируют свои результаты на нашем сайте. При этом выполняется очень важная природная функция – читая книги, взрослые подают пример детям», – отметила руководитель проекта Евгения Пискунова.

В октябре 2022 года будут определены самые читающие муниципалитеты, а также станет известно имя победителя в индивидуальном зачете.

Отметим, что внести на сайт информацию о прочитанных книгах может любой югорчанин. Если нет технической возможности сделать это самостоятельно, можно обратиться в общедоступные библиотеки своего города.