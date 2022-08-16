17,6 тысячи потребкредитов выдали банки югорчанам в июле

В июле в ХМАО было выдано 17,6 тыс. потребительских кредитов. Это на 9,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июне было 16 тыс.), сообщает Национальное бюро кредитных историй со ссылкой на данные 4 тыс. кредиторов.

В целом в России в июле было выдано 1,01 млн потребкредитов, что на 12,6% больше, чем в июне. Отмечается, что после падения в марте число выданных кредитов растет четвертый месяц подряд. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потребкредитов, напротив, сократилось на 28,6%, а по сравнению с «досанкционным» февралем на 11,2%.

«После падения в марте, в последующие месяцы наметилась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. При этом существенный рост выдачи в апреле-июле объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.