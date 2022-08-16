197 новых случаев коронавируса в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 197 новых случаев COVID-19. Заболевших выявили в 12 муниципалитетах округа. Из них в Сургуте – 83, в Нижневартовске – 43 и в Нефтеюганске – 34 человека.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 193, пневмония – 2, бессимптомно –2. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 214 006. Выздоровели за весь период пандемии – 215 285 человек», – сообщили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в ХМАО на этот момент болеют 2 018 человек. За весь период от коронавирусной инфекции умерли 2 558 человека. За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев.