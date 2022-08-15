72 нарушения прав инвалидов обнаружила прокуратура в ХМАО

72 нарушения закона в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов выявила прокуратура ХМАО в первой половине 2022 года. В целях их устранения внесено 5 протестов на незаконные правовые акты и 21 представление, к дисциплинарной ответственности привлечены 14 должностных лиц, в суды направлено 18 исков. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Проведенными в 1 полугодии 2022 года проверками в работе уполномоченных и заинтересованных органов отмечены нарушения, связанные с ограничением доступа инвалидов на социальные и жилые объекты, ненадлежащим обеспечением лекарственными препаратами, невыплатой причитающихся компенсационных мер финансовой поддержки, непредоставлением технических средств реабилитации», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональным следственным органам взять на контроль ситуацию с нарушениями при обеспечении тяжелобольных граждан, в том числе детей, лекарствами. Поручение было дано после общения Бастрыкина с родителями детей-инвалидов – они пожаловались, что не могут получить нужные им препараты.