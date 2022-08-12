Югра подводит промежуточные итоги инвестиционной работы

В Югре реализуются более 400 инвестпроектов разного уровня – такие данные привел замгубернатора Роман Генкель в ходе прямого эфира на тему «Поддержка бизнеса», сообщает ugra-news.ru.

«Это всегда показатель того, что существует огромный рынок сбыта. К примеру, недавно была промышленная бизнес-миссия Челябинской области. Конечно, коллеги рассчитывают на то, что смогут предложить свою продукцию нашим предприятиям-потребителям. Но наш интерес не просто в том, чтобы компании из других субъектов продавали свою продукцию, но еще и локализовывали здесь свой процесс. Неважно, сервис это или какая-то технология, связанная с частичной досборкой оборудования. Главная задача, чтобы в Югре создавались рабочие места, появлялись новые направления, и мы от этого, как жители, получали эффект в виде дополнительных налоговых поступлений», – сообщил замгубернатора.

В минувшем году объем инвестиций в основной капитал превысил триллион рублей. Югра также сохранила позиции в федеральном инвестиционном рейтинге – во второй раз подряд она заняла шестое место.