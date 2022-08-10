В Югре прошел один из этапов проекта «Здравствуй, Россия!»

В Югру приехали русскоязычные молодые люди, живущие в Германии, Танзании, Азербайджане, Киргизии, Турции, Армении, Белоруссии, Польше, Таджикистане, Израиле и Казахстане. Привезло их Россотрудничество в рамках проекта «Здравствуй, Россия!» – инициативе, посвященной более подробному знакомству русскоязычных подростков из других стран с исторической родиной.

В первый день участников поездки ждали в Музее природы и человека, окружном доме народного творчества, комплексе «Арена Югра», Ледовом дворце спорта, музее «Торум Маа» и «Археопарке». Невозможно было не привезти их и на форум «УТРО», который в эти дни завершается в Ханты-Мансийске как раз на площадке «Археопарка». Там с гостями встретилась Наталья Комарова, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Мы в регионе стремимся к тому, чтобы беречь и использовать богатство, которые сохранили в веках коренные народы. Эти люди создали условия для того, чтобы представитель каждого народа, который приезжает на нашу территорию, чувствовал себя как дома, состоялся здесь как профессионал, как личность. Я рада нашей с вами встрече. Добро пожаловать в Югру», – обратилась к гостям глава региона.

Вместе они приняли участие в «Фестивале дарения», который состоялся в рамках Международного дня коренных малочисленных народов России. Наталья Комарова и участники проекта «Здравствуй, Россия!» раскрасили и обменялись традиционными оберегами ханты и манси.