В Югре активно тушат 64 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Югре ликвидировали три лесных пожара на площади 1 503 га. Также на двух возгораниях предотвратили распространение горения, площадь локализации выросла на 5 900 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов округа.

«По данным на 9:00 10 августа в лесах Югры продолжаются работы по активному тушению 64 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами, – 110368,6 га), из них локализовано 22 лесных пожара на площади 40618 га», – отметили в ведомстве.

На сегодняшний день общую группировку лесопожарных сил увеличили на 11 человек. На землях лесного фонда возгорания тушат 1417 человек. Среди них – работники Базы авиационного и наземной охраны лесов Югры, главного управления МЧС России по Югре, Центроспас-Югории, парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, арендаторы и добровольцы.

Также в заповеднике «Малая Сосьва» (один пожар – 1890 га) дополнительно работает 151 человек из числа сотрудников заповедника, федеральной авиалесоохраны.

«Задействованы 46 единиц спецтехники, авиатехника: 14 самолетов АН-2, А-22, 8 вертолетов, в том числе 4 вертолета с возможностью применения водосливных устройств, три самолёта МЧС России – два самолета Бе-200 и Ил-76. За минувшие сутки с помощью вертолётной техники и Бе-200 произвели 58 сливов (619 тонны воды), отработали 10230 метров кромки возгораний», – добавили в департаменте.

Напоминаем, пожарная опасность в Югре продлится до 11 августа.