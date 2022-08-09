В ХМАО чрезвычайная пожарная опасность продлится до 11 августа

По данным пресс-службы ГУ МЧС ХМАО, в период с 9 по 11 августа 2022 года местами в северо-западной части округа, в Октябрьском и Белоярском районах, по условиям погоды, сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса).

Рекомендации ГУ МЧС ХМАО жителям районов:

- Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения.

- Поддерживайте прохладную температуру дома. Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, если это возможно.

- Избегайте интенсивной физической нагрузки.

- Старайтесь находиться в тени.

- Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах.

- Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости.

- Соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков.