В ХМАО чрезвычайная пожарная опасность продлится до 11 августа

По данным пресс-службы ГУ МЧС ХМАО, в период с 9 по 11 августа 2022 года местами в северо-западной части округа, в Октябрьском и Белоярском районах, по условиям погоды, сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса).
Рекомендации ГУ МЧС ХМАО жителям районов:
- Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения.
- Поддерживайте прохладную температуру дома. Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, если это возможно.
- Избегайте интенсивной физической нагрузки.
- Старайтесь находиться в тени.
- Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах.
- Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости.
- Соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков.
Напомним, что Югре понадобится до 150 лет для восстановления экосистемы лесов после нынешних пожаров.