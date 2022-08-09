Свыше 82 тысяч гектаров леса горит в Югре

В ХМАО, по данным на утро сегодняшнего дня, действует 64 лесных пожара на территории 82,2 тыс. гектаров. Локализовано 20 возгораний на площади 34,7 тыс. гектаров, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

В тушении пожаров задействованы 1 406 человек, в том числе специалисты из Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской и Томской областей.

Вот уже больше 10 дней продолжается пожар на территории природного заповедника «Малая Сосьва» в Советском районе. Площадь возгорания на этот момент составляет 1,9 тыс. гектаров. С огнем борется 151 человек из числа сотрудников заповедника и федеральной авиалесоохраны.

Также в тушении лесных пожаров в ХМАО задействованы 45 единиц спецтехники и авиатехники, в том числе 17 самолет АН-2, А-22, Бе-200, Ил-769 и 9 вертолетов.

«За минувшие сутки с помощью водосливных устройств произвели 8 сливов (22 тонны воды), отработали 350 метров кромки возгораний. Ил-76 выполнил 1 слив, (42 тонны воды). БЕ-200 выполнил 6 сливов (54 тонны воды), отработано 900 метров кромки», - уточняет телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что в Югре с 9 по 11 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса). Жителям региона рекомендовано избегать интенсивной физической нагрузки, не допускать перегрева, пить побольше воды и не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.