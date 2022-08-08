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​Ученый рассказал, через сколько восстановится экосистема лесов после пожаров в Югре

До 150 лет понадобится для восстановления экосистемы лесов после пожаров в ХМАО

​Ученый рассказал, через сколько восстановится экосистема лесов после пожаров в Югре
Авиалесоохрана

Минимум 75 лет понадобится для восстановления экосистемы в сосновых лесах ХМАО, пострадавших от пожара. А в темнохвойных лесах должен пройти целый век, сообщил «Вестнику Сургутского района» кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ Глеб Кукуричкин.

«Для того, чтобы ягельный лес, сосновый бор восстановился в наших условиях, нужно примерно 75–90 лет. Это, чтобы восстановился просто тот покров, который был изначально. В темнохвойном лесу – 100–150 лет нужно на восстановление – на это уходят целые исторические эпохи», - рассказал ученый.

По его словам, из-за пожаров сокращается биологическое разнообразие в лесах. Это приводит к нехватке пищи для животных, из-за чего они могут выходить к людям. «Медведи, лоси выходят к поселениям, они лишены кормового участка, поэтому вступают в конкуренцию с другими животными. Звери становятся голодными, опасными для человека», - добавил Глеб Кукуричкин.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 00:00 8 августа, в ХМАО действовало 65 пожаров на площади почти 82 тыс. гектаров. Проводятся работы по их тушению, в том числе с помощью самолетов Бе-200 и Ил-76.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 251, комментариев: 0
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